Родные пленных украинцев смогут в «Дії» получать обновление по их статусу, — Михаил Федоров

Это делается для защиты людей от мошенников и компрометирующих сообщений россиян.

Фото: rbc.ua

Родные пленных смогут получать в приложении «Дія» уведомления от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Семья военнопленных и гражданских, которых россия удерживает в плену, а также семьи пропавших без вести — уязвимы. Часто этим пользуются россияне и присылают компрометирующие сообщения, где просят деньги в обмен на «освобождение из плена». Или спамеры спекулируют по этой теме, прикрепляют ссылку, а затем похищают данные человека», — подчеркнул Федоров.

Поэтому, как отметил министр, чтобы защитить семьи пленных от этого, теперь все извещения из личного кабинета Координационного штаба будут в приложении «Действие».

Михаил Федоров рассказал, как это будет работать:

когда человек исчезает, то его родные оставляют заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба;

в «Дію» будут направляться уведомления из этого кабинета о: подтверждении заявления, добавлении информации о деле, освобождении человека из плена;

если лицо считалось пропавшим без вести, но затем удалось подтвердить попадание в плен – уведомление также поступит в «Дію».

«Делаем все, чтобы процесс для родных был безопасным. И когда они получают пуш [уведомления] в Действие о том, что человека освободили из плена, то его действительно освободили», – подытожил министр.

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