Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

НМТ-2024: які гаджети заборонено приносити на тестування

22:00, 19 червня 2024
В екзаменаційному центрі, де проходить НМТ, може проводитися контроль за допомогою металодетекторів.
НМТ-2024: які гаджети заборонено приносити на тестування
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасникам національного мультипредметного тестування (НМТ) нагадали, що не можна брати із собою на проходження тесту. Про це повідомляє Освіта.ua

Зокрема, у тимчасовому екзаменаційному центрі, де проходить НМТ, за допомогою металодетекторів може проводитися контроль за дотриманням учасниками тестування вимоги щодо заборони мати при собі:

  • засоби зв'язку;
  • пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;
  • окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.

«Такий контроль може здійснюватися вибірково, в окремих тимчасових екзаменаційних центрах та аудиторіях до початку виконання завдань сертифікаційної роботи», – йдеться у повідомленні.

Також перевірити учасника НМТ можуть у разі виникнення підозри щодо використання під час тесту заборонених технічних засобів під час виконання завдань сертифікаційної роботи.

Учасник НМТ позбавляється права на продовження виконання роботи, якщо в приміщенні аудиторії екзаменаційного центру він має при собі протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, засоби зв'язку (у тому числі вимкнені), пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені Порядком проведення національного мультипредметного тесту.

Аудиторії у ТЕЦ будуть обладнані камерами спостереження – це дозволить унеможливити списування під час іспиту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС визначила етапи конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Кваліфікаційний іспит у серпні, а тестування на когнітивні здібності поки що під питанням.

Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+

Уряд оприлюднив зміни до постанови про порядок формування електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але не згадав про застосунок Резерв+.

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону – Прикордонна служба

Втім, з огляду на відсутність опублікованої постанови про «Резерв+» поки незрозуміло, на що можуть посилатися громадяни, якщо прикордонники відмовлять у прийнятті електронного військово-облікового документу.

ВККС призначила кваліфоцінювання суддям, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності: список

Призначено кваліфікаційне оцінювання 12 суддям місцевих суддів та судді Верховного Суду.

Виконуючий обов’язки керівника апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Рада схвалила законопроект

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України