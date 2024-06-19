НМТ-2024: які гаджети заборонено приносити на тестування

В екзаменаційному центрі, де проходить НМТ, може проводитися контроль за допомогою металодетекторів.

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Учасникам національного мультипредметного тестування (НМТ) нагадали, що не можна брати із собою на проходження тесту. Про це повідомляє Освіта.ua

Зокрема, у тимчасовому екзаменаційному центрі, де проходить НМТ, за допомогою металодетекторів може проводитися контроль за дотриманням учасниками тестування вимоги щодо заборони мати при собі:

засоби зв'язку;

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.

«Такий контроль може здійснюватися вибірково, в окремих тимчасових екзаменаційних центрах та аудиторіях до початку виконання завдань сертифікаційної роботи», – йдеться у повідомленні.

Також перевірити учасника НМТ можуть у разі виникнення підозри щодо використання під час тесту заборонених технічних засобів під час виконання завдань сертифікаційної роботи.

Учасник НМТ позбавляється права на продовження виконання роботи, якщо в приміщенні аудиторії екзаменаційного центру він має при собі протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, засоби зв'язку (у тому числі вимкнені), пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені Порядком проведення національного мультипредметного тесту.

Аудиторії у ТЕЦ будуть обладнані камерами спостереження – це дозволить унеможливити списування під час іспиту.

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