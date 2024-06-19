НМТ-2024: какие гаджеты запрещено приносить на тестирование

В экзаменационном центре, где проходит НМТ, может производиться контроль с помощью металлодетекторов.

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Участникам национального мультипредметного тестирования (НМТ) напомнили, что нельзя брать с собой на прохождение теста. Об этом сообщает Освіта.ua

В частности, во временном экзаменационном центре, где проходит НМТ, с помощью металлодетекторов может проводиться контроль за соблюдением участниками тестирования требования по запрещению иметь при себе:

средства связи;

устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;

отдельные элементы, которые могут являться составляющими технических средств или устройств.

«Такой контроль может осуществляться выборочно, в отдельных временных экзаменационных центрах и аудиториях до начала выполнения задач сертификационной работы», - говорится в сообщении.

Также проверить участника НМТ могут в случае возникновения подозрения в использовании во время теста запрещенных технических средств при выполнении задач сертификационной работы.

Участник НМТ лишается права на продолжение выполнения работы, если в помещении аудитории экзаменационного центра он имеет при себе в течение времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, средства связи (в том числе выключенные), устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составными соответствующими техническими средствами или устройствами, печатными или рукописными материалами, другими средствами, предметами, приборами, не предусмотренными Порядком проведения национального мультипредметного теста.

Аудитории в ВЭЦ будут оборудованы камерами наблюдения – это позволит исключить возможность списывания во время экзамена.

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