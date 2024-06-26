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Четверо «бізнесменів» заробили на «ухилянтах» понад 6 млн гривень: скористалися близько 20 осіб

13:18, 26 червня 2024
Організатори схеми оформляли чоловіків призовного віку як водіїв-міжнародників.
Четверо «бізнесменів» заробили на «ухилянтах» понад 6 млн гривень: скористалися близько 20 осіб
Джерело фото: tp.npu.gov.ua
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Двоє киян разом з мешканцями Тернопільської та Львівської областей допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон за 8000 доларів. Цією послугою скористалися близько 20 осіб, дані яких зловмисники незаконно вносили до інформаційної системи. Як повідомила Національна поліція, організатори схеми заробили понад 6 мільйонів гривень.

Злочинний «бізнес» був заблокований у листопаді 2023 року спільними зусиллями оперативників управління стратегічних розслідувань та слідчих поліції Тернопільщини.

Організатором схеми виявився 48-річний киянин, який викупив підприємство з ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів і отримав електронний ключ доступу до автоматизованої системи. Він придбав два автомобілі і залучив трьох спільників, які шукали клієнтів та оформляли їх як водіїв з правом виїзду за кордон, готуючи відповідні документи. Щоб уникнути затримання, організатор кожні два тижні перереєстровував транспортні засоби та змінював номерні знаки.

Обвинувальний акт проти організаторів злочинної схеми було передано до суду. Вони обвинувачуються за ч. 2 та 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне обвинуваченим загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

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