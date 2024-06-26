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Четверо «бизнесменов» заработали на «уклонистах» более 6 млн гривен: воспользовались около 20 человек

13:18, 26 июня 2024
Организаторы схемы оформляли мужчин призывного возраста как водителей-международников.
Четверо «бизнесменов» заработали на «уклонистах» более 6 млн гривен: воспользовались около 20 человек
Источник фото: tp.npu.gov.ua
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Двое киевлян вместе с жителями Тернопольской и Львовской областей помогали мужчинам призывного возраста выехать за границу за 8000 долларов. Этой услугой воспользовались около 20 человек, данные которых злоумышленники незаконно вносили в информационную систему. Как сообщила Национальная полиция, организаторы схемы заработали более 6 миллионов гривен.

Преступный "бизнес" был заблокирован в ноябре 2023 года совместными усилиями оперативников управления стратегических расследований и следователей полиции Тернопольщины.

Организатором схемы оказался 48-летний киевлянин, который выкупил предприятие с лицензией на международные перевозки пассажиров и получил электронный ключ доступа к автоматизированной системе. Он приобрел два автомобиля и привлек трех сообщников, которые искали клиентов и оформляли их как водителей с правом выезда за границу, готовя соответствующие документы. Чтобы избежать задержания, организатор каждые две недели перерегистрировал транспортные средства и менял номерные знаки.

Обвинительный акт против организаторов преступной схемы был передан в суд. Они обвиняются по ч. 2 и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время военного положения) Уголовного кодекса Украины. За содеянное обвиняемым грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляла Тернопольская областная прокуратура.

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