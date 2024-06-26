В территориальный резерв будут включать с 45 лет – Кабмин утвердил структуру военного резерва человеческих ресурсов

Территориальный резерв будет включать резервистов и военнообязанных в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе, предназначенных для доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.

Кабмин постановлением от 18 июня 2024 г. №741 утвердил структуру военного резерва человеческих ресурсов.

Военный резерв человеческих ресурсов состоит из:

1) резервистов, которые в добровольном порядке заключили контракт о прохождении гражданином Украины службы в военном резерве и/или отнесены к военному оперативному резерву;

2) военнообязанных, состоящих на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также подразделениях разведывательных органов Украины.

Военный резерв человеческих ресурсов делится на военный оперативный и мобилизационный человеческий резерв.

Военный оперативный резерв состоит из:

боевого резерва;

резерва наращивания;

территориального резерва.

Боевой резерв включает резервистов и военнообязанных, имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы и предназначенных для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава Вооруженных Сил (кроме Сил территориальной обороны), органов управления, воинских частей и подразделений других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи (кроме воинских частей и подразделений обслуживания, учебных частей (центров), учреждений профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования Вооруженных сил, других образованных согласно законам Украины военных формирований, как и правоохранительных органов специального назначения, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи).

Резерв наращивания включает резервистов и военнообязанных, имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы или проходивших базовую общевойсковую подготовку или учебное собрание и предназначенных для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений, не вошедших в боевой состав Вооруженных Сил , в частности формирующихся в особый период, воинских частей и подразделений обслуживания и обеспечения, а также должностей постоянного состава учебных частей (центров), учреждений профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования Вооруженных Сил, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи.

Территориальный резерв включает резервистов и военнообязанных в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе, предназначенных для доукомплектования воинских частей (подразделений) Сил территориальной обороны Вооруженных Сил.

Мобилизационный человеческий резерв включает:

военнообязанных, предназначенных для комплектования должностей сменного состава учебных частей (центров), высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи, с целью подготовки (переподготовки) военнослужащих по соответствующим военно-учетным специальностям, другим специальностям для дальнейшего доукомплектования ими воинских частей (подразделений) Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи;

военнообязанных, не включенных в военный оперативный резерв.

Автор: Наталья Мамченко

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