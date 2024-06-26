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У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів

10:44, 26 червня 2024
Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.
У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів
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Кабмін постановою від 18 червня 2024 р. №741 затвердив структуру військового резерву людських ресурсів.

Військовий резерв людських ресурсів складається з:

1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву;

2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, а також підрозділах розвідувальних органів України.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється на військовий оперативний резерв та мобілізаційний людський резерв.

Військовий оперативний резерв складається з:

  • бойового резерву;
  • резерву нарощування;
  • територіального резерву.

Бойовий резерв включає резервістів та військовозобов’язаних, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби та які призначені для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу Збройних Сил (крім Сил територіальної оборони), органів управління, військових частин та підрозділів інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку (крім військових частин та підрозділів обслуговування, навчальних частин (центрів), закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку).

Резерв нарощування включає резервістів та військовозобов’язаних, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби або проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори та які призначені для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів, які не увійшли до бойового складу Збройних Сил, зокрема тих, що формуються в особливий період, військових частин та підрозділів обслуговування та забезпечення, а також посад постійного складу навчальних частин (центрів), закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку.

Територіальний резерв включає резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин (підрозділів) Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Мобілізаційний людський резерв включає:

  • військовозобов’язаних, які призначені для комплектування посад змінного складу навчальних частин (центрів), вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку, з метою підготовки (перепідготовки) військовослужбовців за відповідними військово-обліковими спеціальностями, іншими спеціальностями для подальшого доукомплектування ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку;
  • військовозобов’язаних, які не включені до військового оперативного резерву.

Автор: Наталя Мамченко 

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