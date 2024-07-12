Чому виникають затримки у виплатах, – пояснили в Мінсоцполітики

В умовах воєнного стану можуть бути затримки у соцвиплатах, оскільки військові витрати на першому плані.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що в умовах воєнного стану пріоритетом є покриття військових видатків, що може призвести до затримок у соціальних виплатах. Про це міністр повідомила в інтерв'ю видання Mind.

«Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні», - пояснила Жолнович.

Вона також зауважила, що соціальні виплати будуть точно покриті, оскільки вони вже передбачені в державному бюджеті. Проте можливість несистемного надходження коштів може спричинити тимчасові затримки.

«Проте несистемність надходження коштів може сформувати деякі затримки. До сьогодні ми майже уникали цього - лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли затримувалися планові платежі на декілька днів», - додала міністр.

Ситуація з соціальними виплатами в Україні вимагає уваги та системного управління фінансами для забезпечення безперебійного надходження необхідних коштів громадянам країни.

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