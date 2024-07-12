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В Україні заборонили продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами

14:40, 12 липня 2024
В країні заборонили також продаж до е-сигарет рідин із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки - зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну.
В Україні заборонили продаж звичайних та електронних сигарет з ароматизаторами
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11 липня в Україні набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння, а також продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками (Закон №1978). Про це повідомив офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я.

Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну.

У МОЗ зазначають, щодо е-сигарет – забороняється продаж рідин із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну). До 11 липня 2024 року така продукція могла реалізуватися за умови, що вона була введена в обіг до 11 липня 2023 року. Також з 11 липня забороняється обіг тютюнових виробів та електронних сигарет з медичними попередженнями споживачів, які не відповідають вимогам законодавства.

Окрім того, під забороною:

сигарети, у яких рівні викиду в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1 міліграм, смоли – 10 міліграмів, монооксиду вуглецю – 10 міліграмів;

сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (зокрема, фільтрі, папері, капсули яких містять тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

тютюн для перорального вживання.

Раніше ми писали, що Держпродспоживслужба відновила контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів.

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