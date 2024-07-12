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В Украине запретили продажу обычных и электронных сигарет с ароматизаторами

14:40, 12 июля 2024
В стране запретили также продажу е-сигарет жидкостей с никотином или без, содержащих вкусо-ароматические добавки - со вкусом фруктов, ментола или кофеина.
В Украине запретили продажу обычных и электронных сигарет с ароматизаторами
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11 июля в Украине вступил в силу запрет на рекламу электронных устройств для курения, а также продажи обычных и электронных сигарет и жидкостей к ним с ароматическими и вкусовыми добавками (Закон №1978). Об этом сообщил официальный сайт Министерства здравоохранения.

Речь идет о запрете продажи табачных изделий с ароматическими добавками, например с ароматом энергетиков, витаминов, кофеина, а также добавками, которые делают цветными выбросы дыма. В Минздраве объяснили, что такие добавки могут вводить потребителей в заблуждение, будто употребление табака является безопасным.

У Минздраве отмечают, что относительно е-сигарет – запрещается продажа жидкостей с никотином или без, содержащих вкусо-ароматические добавки (в частности, со вкусом фруктов, ментола или кофеина). До 11 июля 2024 г. такая продукция могла реализоваться при условии, что она была введена в обращение до 11 июля 2023 года. Также с 11 июля запрещается оборот табачных изделий и электронных сигарет с медицинскими предупреждениями потребителей, не отвечающих требованиям законодательства.

Кроме того, под запретом оказались:

сигареты, у которых уровни выброса в дыму превышают: никотина — 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;

сигареты и табак для самокруток, содержащие вкусо-ароматические добавки в любых компонентах (в частности, фильтре, бумаге, капсулы которых содержат табак или никотин, или вкусо-ароматические добавки);

табак для перорального употребления.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба возобновила контроль запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов.

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