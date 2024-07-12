Почему возникают задержки в выплатах, – объяснили в Минсоцполитики

В условиях военного положения могут быть задержки в соцвыплатах, поскольку военные расходы на первом плане.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович отметила, что в условиях военного положения приоритетом является покрытие военных расходов, что может привести к задержкам в социальных выплатах. Об этом министр сообщила в интервью изданию Mind.

"Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные", - пояснила Жолнович.

Она также отметила, что социальные выплаты будут точно покрыты, поскольку они уже предусмотрены в государственном бюджете. Однако возможность несистемного поступления средств может вызвать временные задержки.

"Однако несистемность поступления средств может сформировать некоторые задержки. До сих пор мы почти избегали этого - лишь иногда случались единичные случаи, когда задерживались плановые платежи на несколько дней", - добавила министр.

Ситуация с социальными выплатами в Украине требует внимания и системного управления финансами для обеспечения бесперебойного поступления необходимых средств гражданам страны.

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