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Як отримати довідку про перебування військового у полоні: роз’яснення ТЦК

12:34, 5 серпня 2024
Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обов’язково має містити деяку важливу інформацію.
Як отримати довідку про перебування військового у полоні: роз’яснення ТЦК
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Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, як отримати довідку про перебування військового у полоні.

Довідка оформляється:

громадянам України з числа осіб, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором при захисті суверенітету України та які належать до складу сил безпеки і сил оборони України та до однієї з категорій, визначених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, згідно з Постановою КМУ від 20 січня 2023 р. № 55 «Про затвердження Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах»;

іноземцям та особам без громадянства, які перебувають (перебували) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтерновані в нейтральних державах та на момент позбавлення особистої свободи проходили військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

Для отримання довідки потрібно звернутися особисто або через законного представника чи члена сім’ї онлайн в електронному вигляді або прийшовши особисто в установу із заявою про видачу відповідної довідки до:

Міністерства оборони України;

іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями;

правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

командира підрозділу Збройних сил України;

іншого військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і оборони України.

Також з метою отримання довідки про перебування в полоні можна звернутися у державне підприємство Український національний центр розбудови миру, яке виконує функції Національного інформаційного бюро. Центр розташовується у Києві за адресою: вул. Є. Коновальця 36-Б літ. А2, 01133. Електронна адреса – [email protected]

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обов’язково має містити:

військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;

спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);

військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;

період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

У разі відсутності у заяві зазначених відомостей особі, яка подала таку заяву, довідка не оформлюється, про що їй повідомляється письмово.

До заяви до Українського національного центру розбудови миру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус чи єДокумента.

Довідка оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви та може бути видана особисто або надіслана поштою.

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