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Суд виніс вирок посадовцю Івано-Франківського обласного ТЦК, який взяв на фіктивну службу місцевих футболістів

11:05, 5 серпня 2024
Чоловік отримав штраф у 221 тисячу гривень.
Суд виніс вирок посадовцю Івано-Франківського обласного ТЦК, який взяв на фіктивну службу місцевих футболістів
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Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, який взяв на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що в його підрозділі фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.

Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

ДБР завершило розслідування справи у квітні цього року.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тисяча гривень.

Під час досудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.

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