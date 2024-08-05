Суд вынес приговор служащему Ивано-Франковского областного ТЦК, взявшего на фиктивную службу местных футболистов

Мужчина получил штраф в 221 тысячу гривен.

Калушский районный суд вынес приговор в производстве командира роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, взявшего на фиктивную военную службу футболистов клуба «Прикарпатье». Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в его подразделении фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, к тому же безосновательно получившие от государства почти 1,5 млн. гривен материального обеспечения.

Установлено, что во рту охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей.

ДБР завершило расследование дела в апреле этого года.

Суд признал должностного лица виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.

В ходе досудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей. Он переведен на службу в другое подразделение.

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