Практика судов
  1. В Украине

Суд вынес приговор служащему Ивано-Франковского областного ТЦК, взявшего на фиктивную службу местных футболистов

11:05, 5 августа 2024
Мужчина получил штраф в 221 тысячу гривен.
Суд вынес приговор служащему Ивано-Франковского областного ТЦК, взявшего на фиктивную службу местных футболистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Калушский районный суд вынес приговор в производстве командира роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, взявшего на фиктивную военную службу футболистов клуба «Прикарпатье». Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в его подразделении фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, к тому же безосновательно получившие от государства почти 1,5 млн. гривен материального обеспечения.

Установлено, что во рту охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей.

ДБР завершило расследование дела в апреле этого года.

Суд признал должностного лица виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.

В ходе досудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей. Он переведен на службу в другое подразделение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли суд обязать Пенсионный фонд принять конкретное решение и при каких условиях – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на особенности определения эффективного способа защиты нарушенного права физического лица с учетом дискреционных полномочий субъекта властных полномочий.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд

Суд указал, что неправомерно отказывать всем членам семьи в регистрации места жительства, если один из них не получил отметку от ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео