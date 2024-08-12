Як авторизуватися в застосунку Армія+: відеоінструкція

Як отримати доступ до застосунку Армія+, щоб скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.

Міністерство оборони опублікувало відеоінструкцію про те, як авторизуватися в застосунку «Армія+».

Зокрема, у відео показано, як отримати доступ до Армія+, щоб скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.

«У цьому відео ми розглянемо: Як зареєструватися в Армія+; Як скористатись системою Bank ID та створити код; Як надходить інформація з реєстру Оберіг; Що робити, якщо ви забули код для входу в застосунок Армія+», - зазначили в Міноборони.

У відомстві вказали, що завантажити застосунок можна лише у Play Market та App Store. «Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у мессенджерах та соцмережах», — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+.

Додамо, що у застосунку Армія+ будуть опитування, щоб держава могла дізнатися думку військових з будь-якого питання.

Крім того, в «Армія+» тепер доступні 11 найпопулярніших видів рапортів.

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