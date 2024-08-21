Прокуратура змусила генпідрядника прибрати сміття та відшкодувати забруднення Труханового острова

130 тисяч гривень за очищення Труханового острова: генпідрядник виправив екологічне порушення.

Джерело фото: kyiv_pro_office

Київська міська прокуратура повідомила про успішне вирішення справи щодо незаконного сміттєзвалища на Трухановому острові, організованого генпідрядником будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. За рішенням прокуратури, генпідрядник повністю відшкодував завдану шкоду, яка склала 130 тисяч гривень, та ліквідував сміттєзвалище.

Прокуратура підтвердила, що земельна ділянка на Трухановому острові, перетворена на сміттєзвалище, використовувалася для незаконного скидання відходів, що небезпечні для здоров'я людей та довкілля. Встановлено, що таке порушення було здійснене у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій для економії на вивезенні сміття.

Раніше начальнику будівельної дільниці приватного товариства було висунуто підозру за забруднення земель відходами та зловживання службовим становищем.

Експертиза підтвердила розмір шкоди довкіллю у 130 тисяч гривень, яку генпідрядник відшкодував шляхом перерахування коштів. За оцінкою Державної екологічної служби Столичного округу, загальна шкода від засмічення земельних ресурсів твердими побутовими та будівельними відходами оцінюється у 4,9 мільйона гривень. Всі забруднені території були очищені від сміття.

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