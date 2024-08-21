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Прокуратура заставила генподрядчика убрать мусор и возместить загрязнение Труханова острова

11:56, 21 августа 2024
130 тысяч гривен за очистку Труханова острова: генподрядчик исправил экологическое нарушение.
Прокуратура заставила генподрядчика убрать мусор и возместить загрязнение Труханова острова
Источник фото: kyiv_pro_office
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Киевская городская прокуратура сообщила об успешном решении дела о незаконной свалке на Трухановом острове, организованной генподрядчиком строительства Подольско-Воскресенского моста. По решению прокуратуры, генподрядчик полностью возместил причиненный ущерб, который составил 130 тысяч гривен, и ликвидировал свалку.

Прокуратура подтвердила, что земельный участок на Трухановом острове, превращенный в свалку, использовался для незаконного сброса отходов, опасных для здоровья людей и окружающей среды. Установлено, что такое нарушение было совершено в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций для экономии на вывозе мусора.

Ранее начальнику строительного участка частного общества было выдвинуто подозрение за загрязнение земель отходами и злоупотребление служебным положением.

Экспертиза подтвердила размер ущерба окружающей среде в 130 тысяч гривен, которую генподрядчик возместил путем перечисления средств. По оценке Государственной экологической службы Столичного округа, общий ущерб от засорения земельных ресурсов твердыми бытовыми и строительными отходами оценивается в 4,9 миллиона гривен. Все загрязненные территории были очищены от мусора.

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