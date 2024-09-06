Юристи пояснили, що робити вчителю, якщо дитина відмовляється перебувати в укритті під час тривоги

Фахівці пояснили, який порядок перебування учнів в укриттях.

Готуючись до нового навчального року, кожен учасник освітнього процесу переймається питаннями безпечного перебування дітей у навчальних закладах.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги пояснили:

Що ж має бути в укритті?

Як закон регулює питання дитячої безпеки?

Куди звернутися для вирішення спірних питань?

В картках фахівці пояснили, чи має право педагог відпустити дитину додому на прохання батьків з укриття під час повітряної тривоги. Також юристи пояснили, що робити, якщо дитина відмовляється перебувати в укритті під час небезпеки та що заборонено робити учням під час перебування в захисній споруді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.