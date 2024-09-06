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Юристи пояснили, що робити вчителю, якщо дитина відмовляється перебувати в укритті під час тривоги

18:42, 6 вересня 2024
Фахівці пояснили, який порядок перебування учнів в укриттях.
Юристи пояснили, що робити вчителю, якщо дитина відмовляється перебувати в укритті під час тривоги
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Готуючись до нового навчального року, кожен учасник освітнього процесу переймається питаннями безпечного перебування дітей у навчальних закладах. 

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги пояснили:

  • Що ж має бути в укритті? 
  • Як закон регулює питання дитячої безпеки? 
  • Куди звернутися для вирішення спірних питань?

В картках фахівці пояснили, чи має право педагог відпустити дитину додому на прохання батьків з укриття під час повітряної тривоги. Також юристи пояснили, що робити, якщо дитина відмовляється перебувати в укритті під час небезпеки та що заборонено робити учням під час перебування в захисній споруді.

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