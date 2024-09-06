Юристы объяснили, что делать учителю, если ребенок отказывается находиться в укрытии во время тревоги

Специалисты объяснили, каков порядок пребывания учеников в укрытиях.

Готовясь к новому учебному году, каждый участник образовательного процесса задается вопросами безопасного пребывания детей в учебных заведениях.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили:

Что же должно быть в укрытии?

Как закон регулирует вопрос детской безопасности?

Куда обратиться для решения спорных вопросов?

В карточках специалисты объяснили, имеет ли право педагог отпустить ребенка домой по просьбе родителей с укрытия во время воздушной тревоги. Также юристы объяснили, что делать, если ребенок отказывается находиться в укрытии во время опасности и что запрещено делать ученикам во время пребывания в защитном сооружении.

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