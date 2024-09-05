ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности.

4 сентября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации Мирошниченко Дмитрия Вадимовича для назначения на должность судьи Александровского районного суда Кировоградской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационной оценки, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Мирошниченко Дмитрия Вадимовича на должность судьи Александровского районного суда Кировоградской области.

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