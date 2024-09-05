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В Черкасской области мужчина нашел гранату и пытался продать ее за 500 гривен

22:55, 5 сентября 2024
42-летний мужчина нашел у реки боевую гранату «РГН» и хотел ее продать.
В Черкасской области мужчина нашел гранату и пытался продать ее за 500 гривен
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В Черкасской области сообщено о подозрении мужчине, который нашел гранату и пытался продать ее за 500 гривен. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 42-летний мужчина без предусмотренного законом разрешения хранил найденную у реки боевую гранату РГН.

В дальнейшем с целью незаконного обогащения за 500 грн продал гранату лицу, которому поручено проведение оперативной закупки.

Злоумышленник задержан с поличным в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине сообщено о подозрении по факту незаконного ношения, приобретения, хранения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1ст. 263 УК Украины).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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