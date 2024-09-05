ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 3 суда

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила вопрос о внесении командировочного представления, временном переводе, для осуществления правосудия:

в Беляевский районный суд Одесской области – 2 судей;

в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 2 судей;

в Тростянецкий районный суд Сумской области – 1 судьи.

Рассмотрение вопроса будет проходить 25 сентября 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной, к которой добавить свои документы.

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