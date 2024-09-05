Ученые установили, что генетика в значительной степени влияет на успех в обучении

До 25% отличий в школьных оценках можно объяснить генетическими особенностями.

Ученые из Йоркского университета обнаружили, что генетика является важным фактором, влияющим на успех в учебе. Новое исследование опубликовано в журнале Educational Psychology Review.

Установлено, что до 25% отличий в школьных оценках можно объяснить генетическими особенностями, что значительно превышает влияние социально-экономического положения (10%) и качества школы (4%).

Исследование поднимает вопрос о возможности использования генетического тестирования для прогнозирования трудностей в обучении у детей. Однако ученые отмечают важность нравственной ответственности и защиты от возможной дискриминации на основе ДНК.

Ученые также отметили важность окружающей среды: положительное влияние семьи и школы способно изменить генетическую предрасположенность и повысить шансы на успех.

Однако для улучшения точности прогнозов необходимо расширить участие представителей разных этнических групп в генетических исследованиях.

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