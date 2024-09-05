На Закарпатье мужчина переправлял уклонистов в Румынию под видом поездки за ​​автомобилем для ВСУ

Для большей достоверности обвиняемый использовал поддельное удостоверение военнослужащего ВСУ.

Житель Ивано-Франковской области будет судим за незаконную переправку военнообязанных в Румынию под видом поездки за авто для ВСУ. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Указывается, что противоправную деятельность мужчину разоблачили в июне 2024 года.

Установлено, что он подыскал двух военнообязанных мужчин – жителей Львовщины – и договорился об организации их незаконной переправки в Румынию. Переход должен был происходить с территории с. Вышково, что в Хустском районе, по горной местности, и стоил 5500 евро с человека.

«На своем автомобиле мужчина забрал «клиентов» из Стрыя, рассказал о деталях их маршрута, а также сообщил порядок действий в случае остановки на постах контроля. Так, пассажиры должны были убеждать, что едут в Закарпатье за ​​автомобилем для ВСУ. Для большей достоверности обвиняемый использовал поддельное удостоверение военнослужащего ВСУ», - говорится в сообщении.

Злоумышленника разоблачили пограничники Мукачевского отряда. В дальнейшем во время расследования преступления мужчина находился под стражей.

В настоящее время обвинительный акт по нему направлен на рассмотрение в Хустский районный суд.

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