На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів до Румунії під виглядом поїздки за автомобілем для ЗСУ

Для більшої достовірності обвинувачений використовував підроблене посвідчення військовослужбовця ЗСУ.

Мешкання Івано-Франківської області судитимуть за незаконне переправлення військовозобов’язаних до Румунії під виглядом поїздки за авто для ЗСУ. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Вказується, що протиправну діяльність чоловіка викрили у червні 2024 року.

Встановлено, що він підшукав двох військовозобов’язаних чоловіків – жителів Львівщини – та домовився про організацію їх незаконного переправлення до Румунії. Перехід мав відбуватися з території с. Вишково, що на Хустщині, по гірській місцевості, і коштував 5500 євро з людини.

«На своєму автомобілі чоловік забрав «клієнтів» зі Стрия, розповів про деталі їх маршруту, а також повідомив порядок дій у випадку зупинки на постах контролю. Так, пасажири мали переконувати, що їдуть на Закарпаття за автомобілем для ЗСУ. Для більшої достовірності обвинувачений використовував підроблене посвідчення військовослужбовця ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Зловминика викрили прикордонники Мукачівського загону. Надалі, під час розслідування злочину чоловік перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано на розгляд у Хустський районний суд.

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