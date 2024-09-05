Вчені встановили, що генетика значною мірою впливає на успіх у навчанні

До 25% відмінностей у шкільних оцінках можна пояснити генетичними особливостями.

Вчені з Йоркського університету виявили, що генетика є важливим фактором, що впливає на успіх у навчанні. Нове дослідження опубліковане в журналі Educational Psychology Review.

Встановлено, що до 25% відмінностей у шкільних оцінках можна пояснити генетичними особливостями, що значно перевищує вплив соціально-економічного становища (10%) і якості школи (4%).

Дослідження порушує питання про можливість використання генетичного тестування для прогнозування труднощів у навчанні в дітей. Однак учені наголошують на важливості етичної відповідальності та захисту від можливої дискримінації на основі ДНК.

Вчені також вказали на важливість навколишнього середовища: позитивний вплив сім'ї та школи здатен змінити генетичну схильність і підвищити шанси на успіх.

Однак для покращення точності прогнозів необхідно розширити участь представників різних етнічних груп у генетичних дослідженнях.

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