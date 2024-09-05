В Черкаській області чоловік знайшов гранату та намагався продати її за 500 гривень

42-річний чоловік знайшов біля річки бойову гранату «РГН» та хотів її продати.

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На Черкащині повідомлено про підозру чоловіку, який знайшов гранату та намагався продати її за 500 гривень. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 42-річний чоловік без передбаченого законом дозволу зберігав знайдену біля річки бойову гранату «РГН».

У подальшому, з метою незаконного збагачення за 500 грн продав гранату особі, якій доручено проведення оперативної закупівлі.

Зловмисника затримано на гарячому в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконного носіння, придбання, зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1ст. 263 КК України).

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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