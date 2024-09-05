ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.

4 вересня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування Мирошниченка Дмитра Вадимовича для призначення на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Мирошниченка Дмитра Вадимовича на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області.

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