Одесу накрила сильна злива: вулиці пішли під воду, люди рятуються на дахах автівок — відео

Через негоду у Одесі ускладнено руху транспорту, а деякі районі міста підтопило.

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У неділю, 15 вересня, Одесу накрила потужна злива. У результаті негоди підтопило багато вулиць, на деяких немає проїзду, а автомобілі застрягли у воді.

У пресслужбі мерії міста заявили, що наразі через зливу ускладнений рух транспорту по низці вулиць в різних районах обласного центру.

«Чергують аварійні бригади комунальних служб», - запевняють у міській раді. У мерії додали, що через зливу призупинено рух трамваїв №№ 12,15,20, а тролейбус №12 тимчасово змінив маршрут - ходить вулицею Корольова.

У соцмережах місцеві жителі публікують відео з міста.

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