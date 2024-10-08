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Чи врахують при обчисленні пенсії довідка про зарплату без печатки — роз’яснення ПФУ

07:00, 8 жовтня 2024
Стало відомо, чи врахують для обчислення пенсії заробіток за період роботи по 30 червня 2000 року, якщо на довідці про заробітну плату не проставили печатку.
Чи врахують при обчисленні пенсії довідка про зарплату без печатки — роз’яснення ПФУ
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У Пенсійному фонді пояснили, чи врахують для обчислення пенсії заробіток за період роботи по 30 червня 2000 року, якщо на довідці про заробітну плату не проставили печатку.

Відповідно до ст. 40 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 № 1058-IV для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (із змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції від 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 визначено форму довідки про заробітну плату для обчислення пенсії (Додаток 5).

Форма довідки про заробітну плату для обчислення пенсії містить певні реквізити, зокрема, передбачено місце для печатки із застереженням (за наявності).

Відповідно до ст. 58-1 Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Відтак, відсутність відбитку печатки на документі не створює юридичних наслідків, а питання врахування довідки про заробітну плату, видану для обчислення пенсії за періоди роботи по 30.06.2000, вирішується за результатами перевірки відповідності даних, зазначених у довідці, первинним документам про нараховану заробітну плату.

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