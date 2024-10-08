Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Учтут ли при исчислении пенсии справку о зарплате без печати — разъяснение ПФУ

07:00, 8 октября 2024
Стало известно, учтут ли для исчисления пенсии заработок за период работы по 30 июня 2000 года, если на справке о заработной плате не проставили печать.
Учтут ли при исчислении пенсии справку о зарплате без печати — разъяснение ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде объяснили, учтут ли для исчисления пенсии заработок за период работы по 30 июня 2000 года, если справки о заработной плате не проставили печать.

Согласно ст. 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9.07.2003 № 1058-IV для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года, независимо от перерывов.

Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями), зарегистрированного Министерством юстиции02 года № 1566/11846 определена форма справки о заработной плате для исчисления пенсии (Приложение 5).

Форма справки о заработной плате для исчисления пенсии содержит определенные реквизиты, в частности, предусмотрено место для печати с оговоркой (при наличии).

Согласно ст. 58-1 Хозяйственного кодекса Украины использование субъектом хозяйствования печати не является обязательным.

Следовательно, отсутствие отпечатка печати на документе не создает юридических последствий, а вопрос учета справки о заработной плате, выданной для исчисления пенсии за периоды работы по 30.06.2000, решается по результатам проверки соответствия данных, указанных в справке, первичным документам о начисленной заработной плате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект об ответственности юридических лиц, который смогут использовать как скрытое давление на бизнес

В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами нормы нового закона об ответственности юридических лиц могут быть использованы для скрытого давления на бизнес.

Парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК

Возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о «заочном» штрафе.

Судьи не пришли к согласию, нужно ли прекращать работу суда из-за приближения фронта – Высший совет правосудия отложил вопрос

Сложная ситуация в коллективе Константиновского горрайонного суда Донецкой области, а в самом суде постоянно работает только одна судья.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет правоведов с Днем юриста!

Поздравляем украинских правоведов с профессиональным праздником – Днем юриста.

Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключат из состава комитетов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава соответствующих комитетов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя