Учтут ли при исчислении пенсии справку о зарплате без печати — разъяснение ПФУ

Стало известно, учтут ли для исчисления пенсии заработок за период работы по 30 июня 2000 года, если на справке о заработной плате не проставили печать.

В Пенсионном фонде объяснили, учтут ли для исчисления пенсии заработок за период работы по 30 июня 2000 года, если справки о заработной плате не проставили печать.

Согласно ст. 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9.07.2003 № 1058-IV для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года, независимо от перерывов.

Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями), зарегистрированного Министерством юстиции02 года № 1566/11846 определена форма справки о заработной плате для исчисления пенсии (Приложение 5).

Форма справки о заработной плате для исчисления пенсии содержит определенные реквизиты, в частности, предусмотрено место для печати с оговоркой (при наличии).

Согласно ст. 58-1 Хозяйственного кодекса Украины использование субъектом хозяйствования печати не является обязательным.

Следовательно, отсутствие отпечатка печати на документе не создает юридических последствий, а вопрос учета справки о заработной плате, выданной для исчисления пенсии за периоды работы по 30.06.2000, решается по результатам проверки соответствия данных, указанных в справке, первичным документам о начисленной заработной плате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.