Налоговики объяснили, что в случае неподачи ГНС финансовой отчетности вместе с декларацией по налогу на прибыль как ее неотъемлемой части такая отчетность не признается налоговой декларацией.

Государственная налоговая служба во Львовской области объясняет, будет ли штраф за неподачу в налоговую финотчетность вместе с декларацией по налогу на прибыль.

В случае неподачи в орган ГНС финансовой отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль предприятий (отчетом об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации) как ее неотъемлемой части такая налоговая отчетность не признается налоговой декларацией.

Ее неподача или несвоевременная подача плательщиком налога на прибыль влечет наложение штрафа в размере 340 грн – за каждую неподачу/несвоевременную подачу (п. 120.1 НКУ); или 1 020 грн – повторное непредставление/несвоевременная подача в течение года.

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