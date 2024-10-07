В пригороде Херсона маршрутка с пассажирами наехала на мину

К счастью, пострадало только колесо – его разорвало.

В пригороде Херсона маршрутное такси 6 октября наехало на мину. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в Херсонской общине участились случаи дистанционного минирования врагом территорий и не всегда удается вовремя обнаружить взрывоопасные предметы и обезвредить их, поэтому высок риск подрыва на так называемых «лепестках».

«Один из таких случаев произошел вчера. Маршрутное такси, совершавшее рейс в пригороде, наехало на мину. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не травмировались. Пострадало только колесо – его разорвало», - сообщил Роман Мрочко в понедельник, 7 октября.

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