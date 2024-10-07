У передмісті Херсона маршрутка з пасажирами наїхала на міну

На щастя, постраждало тільки колесо — його розірвало.

У передмісті Херсона маршрутне таксі 6 жовтня наїхало на міну. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, у Херсонській громаді почастішали випадки дистанційного мінування ворогом територій і не завжди вдається вчасно виявити вибухонебезпечні предмети і знешкодити їх, тому залишається високим ризик підриву на так званих «пелюстках».

«Один з таких випадків стався учора. Маршрутне таксі, яке здійснювало рейс у передмісті, наїхало на міну. На щастя, ні водій, ні пасажири не травмувались. Постраждало тільки колесо — його розірвало», - повідомив Роман Мрочко у понеділок, 7 жовтня.

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