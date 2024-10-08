Практика судів
  1. В Україні

Чи буде штраф за неподання до податкової фінзвітності разом з декларацією з податку на прибуток

10:46, 8 жовтня 2024
Податківці пояснили, що у разі неподання до ДПС фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток як її невід’ємної частини така звітність не визнається податковою декларацією.
Чи буде штраф за неподання до податкової фінзвітності разом з декларацією з податку на прибуток
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Львівській області пояснює, чи буде штраф за неподання до податкової фінзвітності разом з декларацією з податку на прибуток.

У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) як її невід’ємної частини така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Її неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн – за кожне неподання/несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ); або 1 020 грн – повторне неподання/несвоєчасне подання протягом року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно дезертирства військовослужбовця, який проходив службу за контрактом

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він отримав наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя, і такий наказ отримали інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Тестування в апеляційні суди – результати за 7 жовтня

Не набрали прохідний бал 7 кандидатів, а ще 4 не з’явилися.

З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Роботодавців зможуть штрафувати за відмову відпустити працівника на судові засідання – парламент розгляне законопроект про суд присяжних

Для громадян введуть штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо відповідальності юридичних осіб, який зможуть використати як прихований тиск на бізнес

У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами, норми нового закону про відповідальність юридичних осіб можуть бути використані для прихованого тиску на бізнес.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя