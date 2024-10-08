Податківці пояснили, що у разі неподання до ДПС фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток як її невід’ємної частини така звітність не визнається податковою декларацією.

Державна податкова служба у Львівській області пояснює, чи буде штраф за неподання до податкової фінзвітності разом з декларацією з податку на прибуток.

У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) як її невід’ємної частини така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Її неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн – за кожне неподання/несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ); або 1 020 грн – повторне неподання/несвоєчасне подання протягом року.

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