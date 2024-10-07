У Тернополі створили нові патріотичні мурали – як виглядають

У центрі міста з’явилися нові арт-об’єкти на патріотичну тематику.

Джерело фото: ternopilcity.gov.ua

У центрі Тернополя на двох локаціях з’явилися патріотичні мурали. Про це повідомили у Тернопільській міській раді та показали, як вони виглядають.

Як зазначається, оформлення муралу на стіні будинку на вулиці Івана Франка здійснив художник Олександр Лангер, а зображення Захисника та Захисниці в арці на вулиці Олени Кульчицької виконали студентки факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Джерело фото: ternopilcity.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.