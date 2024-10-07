В Тернополе создали новые патриотические муралы – как выглядят

В центре Тернополя на двух локациях появились патриотические муралы. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете и показали, как они выглядят.
Как отмечается, оформление мурала на стене дома по улице Ивана Франко осуществил художник Александр Лангер, а изображение Защитника и Защитницы в арке на улице Елены Кульчицкой выполнили студентки факультета искусств Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка.
Источник фото: ternopilcity.gov.ua
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