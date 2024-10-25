Чи може прийти повістка людині, яка заброньована — роз’яснення представника ОК «Північ»

В ОК «Північ» заявили, що вже були випадки, коли приходили повістки заброньованим, тим, у кого є відстрочка, людям з інвалідністю.

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Представник оперативного командування «Північ» Олександр Бабич пояснив, чи може прийти повістка людині, яка заброньована. Про це він розповів в ефірі «Українського Радіо Чернігів».

«Так. Річ у тому, що ця нова система з поштою, вона ще вдосконалюється. І вже були випадки, коли приходили повістки заброньованим, тим, у кого є відстрочка, людям з інвалідністю. Тому над цим працюють. Але такі випадки були, на жаль», - сказав він.

Він зазначив, що повістки приходять всім: і тим, хто оновив дані, і тим, хто не оновив.

«Так, є, звичайно, складнощі з тим, що, наприклад, зараз багато людей продовжують бути зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях», - сказав посадовець.

Олександр Бабич нагадав, що за законом, якщо особа змінює місце проживання і переїздить з області в область, то має в одному ТЦК знятися з обліку, і в іншому стати на облік.

«Так ТЦК буде знати, де людина перебуває, і не буде отих от пошуків. Для того ж були створені і «Резерв+». Тобто оновлення даних раніше, що означало? Це не означало, що ти прийшов, і завтра ти вже там, як кажуть, в окопі. Ні. Ти просто приходив, надавав актуальні дані: номер телефону, місце проживання та електронну адресу. На цьому оновлення дані, в принципі, і закінчувалося», - заявив він.

Раніше ми писали, що КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці.

Також повідомлялося, що у разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто). Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, «заочними». При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

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