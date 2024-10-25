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Может ли прийти повестка забронированному человеку — разъяснение представителя ОК «Север»

18:27, 25 октября 2024
В ОК «Север» заявили, что уже были случаи, когда приходили повестки забронированным, тем, у кого есть отсрочка, людям с инвалидностью.
Может ли прийти повестка забронированному человеку — разъяснение представителя ОК «Север»
Фото: zn.ua
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Представитель оперативного командования «Север» Александр Бабич объяснил, может ли прийти повестка забронированному человеку. Об этом он рассказал в эфире «Украинского Радио Чернигов».

«Да. Дело в том, что эта новая система с почтой, она еще не совершенствуется. И уже были случаи, когда приходили повестки забронированным, тем, у кого есть отсрочка, людям с инвалидностью. Поэтому над этим трудятся. Но такие случаи были, к сожалению», – сказал он.

Он отметил, что повестки приходят всем: и тем, кто обновил данные, и не обновившим.

«Да, есть, конечно, сложности с тем, что, например, сейчас многие продолжают быть зарегистрированными на временно оккупированных территориях», - сказал чиновник.

Александр Бабич напомнил, что по закону, если лицо меняет место жительства и переезжает из области в область, то должно в одном ТЦК сняться с учета, и в другом стать на учет.

«Так ТЦК будет знать, где человек находится, и не будет этих вот поисков. Для того же были созданы и «Резервы+». То есть обновление данных раньше, что означало? Это не означало, что ты пришел, и завтра ты уже там, как говорится, в окопе. Нет. Ты просто приходил, предоставлял актуальные данные: номер телефона, местожительство и электронный адрес. На этом обновление даны, в принципе, и заканчивалось», - заявил он.

Ранее сообщалось, что КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Также мы писали, что при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Напомним, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). По возвращении повестки неврученной и проставлении соответствующей отметки на почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, «заочными». При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов. 

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повестка ТЦК бронирование Резерв+

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