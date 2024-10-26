В Одессе женщина продала квартиру, а потом подожгла ее из-за обиды на покупателя

Правоохранители Одессы выявили женщину, которая, обидевшись на покупателя, совершила поджог проданной квартиры. Ей предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что может привести к лишению свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщила полиция Одесской области.
Инцидент произошел летом в Хаджибейском районе, где в жилом доме сгорела квартира. Огонь нанес серьезные повреждения, в том числе несущим конструкциям. Пожар ликвидировали работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после чего полицейские выяснили, что к его возникновению причастна бывшая владелица.
Установлено, что 34-летний мужчина купил квартиру за 1,5 миллиона гривен у 36-летней женщины и позволил ей остаться на некоторое время. Когда пришло время выезда, женщина почувствовала обиду. Вечером, после выселения, она вернулась, проникла в квартиру, разбив окно молотком, и подожгла матрас.
Полицейские также выяснили, что в этом году женщина уже была осуждена за незаконное хранение наркотиков и получила штраф в размере 17 тысяч гривен.
«Собрав достаточно доказательств, мы сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины - в незаконном проникновении в жилище, а также по ч. 2 ст. 194 этого же кодекса - в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно действующему законодательству, правонарушительнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас мы ходатайствуем в суде об избрании ей меры пресечения. Следствие ведется под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы», - рассказала заместитель начальника следственного подразделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Анастасия Черненко. Сейчас идет следствие под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.
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