В Одессе женщина продала квартиру, а потом подожгла ее из-за обиды на покупателя

Теперь одесситке грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители Одессы выявили женщину, которая, обидевшись на покупателя, совершила поджог проданной квартиры. Ей предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что может привести к лишению свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел летом в Хаджибейском районе, где в жилом доме сгорела квартира. Огонь нанес серьезные повреждения, в том числе несущим конструкциям. Пожар ликвидировали работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после чего полицейские выяснили, что к его возникновению причастна бывшая владелица.

Установлено, что 34-летний мужчина купил квартиру за 1,5 миллиона гривен у 36-летней женщины и позволил ей остаться на некоторое время. Когда пришло время выезда, женщина почувствовала обиду. Вечером, после выселения, она вернулась, проникла в квартиру, разбив окно молотком, и подожгла матрас.

Полицейские также выяснили, что в этом году женщина уже была осуждена за незаконное хранение наркотиков и получила штраф в размере 17 тысяч гривен.

«Собрав достаточно доказательств, мы сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины - в незаконном проникновении в жилище, а также по ч. 2 ст. 194 этого же кодекса - в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно действующему законодательству, правонарушительнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас мы ходатайствуем в суде об избрании ей меры пресечения. Следствие ведется под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы», - рассказала заместитель начальника следственного подразделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Анастасия Черненко. Сейчас идет следствие под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.

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