Практика судів
  1. В Україні

В Одесі жінка продала квартиру, а потім підпалила її через образу на покупця

07:36, 26 жовтня 2024
Тепер одеситці загрожує покарання до 10 років в’язниці.
В Одесі жінка продала квартиру, а потім підпалила її через образу на покупця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці Одеси виявили жінку, яка, образившись на покупця, вчинила підпал проданої квартири. Їй пред’явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, що може призвести до позбавлення волі на строк до десяти років. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався влітку в Хаджибейському районі, де у житловому будинку згоріла квартира. Вогонь завдав серйозних пошкоджень, у тому числі несучим конструкціям. Пожежу ліквідували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, після чого поліцейські з'ясували, що до її виникнення причетна колишня власниця.

Встановлено, що 34-річний чоловік купив квартиру за 1,5 мільйони гривень у 36-річної жінки та дозволив їй залишитися на деякий час. Коли настав час виїзду, жінка відчула образу. Ввечері, після виселення, вона повернулась, проникла в квартиру, розбивши вікно молотком, та підпалила матрац.

Поліцейські також з’ясували, що цього року жінка вже була засуджена за незаконне зберігання наркотиків і отримала штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі ми клопочимо в суді щодо обрання їй запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – розповіла заступниця начальника слідчого підрозділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко. Наразі триває слідство під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури Одеси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція підпал Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи – Офіс Генпрокурора

Прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із заробітною платою – Офіс Генпрокурора

Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

Відставку судді спробували заблокувати громадські активісти, але Рада правосуддя та адвокати з ними не погодилися

Суддя-спікер Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна звільнилася у відставку, незважаючи на спротив.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду