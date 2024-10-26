В Одесі жінка продала квартиру, а потім підпалила її через образу на покупця

Тепер одеситці загрожує покарання до 10 років в’язниці.

Правоохоронці Одеси виявили жінку, яка, образившись на покупця, вчинила підпал проданої квартири. Їй пред’явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, що може призвести до позбавлення волі на строк до десяти років. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався влітку в Хаджибейському районі, де у житловому будинку згоріла квартира. Вогонь завдав серйозних пошкоджень, у тому числі несучим конструкціям. Пожежу ліквідували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, після чого поліцейські з'ясували, що до її виникнення причетна колишня власниця.

Встановлено, що 34-річний чоловік купив квартиру за 1,5 мільйони гривень у 36-річної жінки та дозволив їй залишитися на деякий час. Коли настав час виїзду, жінка відчула образу. Ввечері, після виселення, вона повернулась, проникла в квартиру, розбивши вікно молотком, та підпалила матрац.

Поліцейські також з’ясували, що цього року жінка вже була засуджена за незаконне зберігання наркотиків і отримала штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі ми клопочимо в суді щодо обрання їй запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – розповіла заступниця начальника слідчого підрозділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко. Наразі триває слідство під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури Одеси.

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