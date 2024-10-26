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Дата придбання авто не співпадає з місяцем його реєстрації — що з податком

07:18, 26 жовтня 2024
Податкова служба роз'яснила, що якщо місяці покупки та реєстрації транспортного засобу відрізняються, транспортний податок сплачується з місяця, коли відбулася реєстрація.
Дата придбання авто не співпадає з місяцем його реєстрації — що з податком
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Державна податкова служба у Житомирській області нагадує порядок нарахування транспортного податку, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб не співпадає з місяцем, в якому його зареєстровано.

Зазначається, що згідно з пп. 267.1.1 ПКУ платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ПКУ).

При оформленні правочину про набуття права власності необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 210 ЦКУ правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом. Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.

Єдину на території України процедуру державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлено постановою КМУ від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» із змінами.

Отже, за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

Таким чином, у разі якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачувати транспортний податок потрібно з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

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податкова

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