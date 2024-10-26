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Дата приобретения авто не совпадает с месяцем его регистрации — что с налогом

07:18, 26 октября 2024
Налоговая служба разъяснила, что если месяцы покупки и регистрации транспортного средства отличаются, то транспортный налог уплачивается с месяца, когда состоялась регистрация.
Дата приобретения авто не совпадает с месяцем его регистрации — что с налогом
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Государственная налоговая служба в Житомирской области напоминает порядок начисления транспортного налога, если месяц в котором приобретено транспортное средство не совпадает с месяцем, в котором он зарегистрирован.

Отмечается, что согласно пп. 267.1.1 НКУ плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2 .1 НКУ).

При оформлении сделки о приобретении права собственности необходимо обратить внимание на то, что согласно ст. 210 ГКУ сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Такая сделка считается совершенной с момента его государственной регистрации. Перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию, порядок регистрации, как и порядок ведения соответствующих реестров устанавливаются законом.

Единственная на территории Украины процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автотранспорта установлена постановлением КМУ от 07.09.1998 №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей , мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов с изменениями.

Следовательно, за транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект – проведена регистрация транспортного средства.

Таким образом, в случае если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, разные, то уплачивать транспортный налог нужно с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

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