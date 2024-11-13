Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 9 вакантних посад

Шевченківський райсуд Києва шукає помічника судді, секретаря судового засідання та інших спеціалістів.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує пресслужба суду.

Серед них:

- помічника судді;

- секретаря судового засідання;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом;

- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

- судового розпорядника;

- експедитора;

- діловода.

«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 202, тел. (044) 483-09-49», - додали у суді.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.