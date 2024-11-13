Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 9 вакантних посад

Шевченківський районний суд м. Києва повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує пресслужба суду.
Серед них:
- помічника судді;
- секретаря судового засідання;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- головного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом;
- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;
- судового розпорядника;
- експедитора;
- діловода.
«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.
Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 202, тел. (044) 483-09-49», - додали у суді.
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