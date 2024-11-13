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Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 9 вакантних посад

18:20, 13 листопада 2024
Шевченківський райсуд Києва шукає помічника судді, секретаря судового засідання та інших спеціалістів.
Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 9 вакантних посад
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Шевченківський районний суд м. Києва повідомив про наявність вакантних посад. Про це інформує пресслужба суду.

Серед них:

- помічника судді;

- секретаря судового засідання;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом;

- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

- судового розпорядника;

- експедитора;

- діловода.

«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 202, тел. (044) 483-09-49», - додали у суді.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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