Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 9 вакантных должностей

Шевченковский райсуд Киева ищет помощника судьи, секретаря судебного заседания и других специалистов.

Шевченковский районный суд Киева сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди них:

- помощника судьи;

- секретаря судебного заседания;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- главного специалиста отдела кадровой работы и управления персоналом;

- главного специалиста по обеспечению связей со средствами массовой информации;

- судебного распорядителя;

- экспедитора;

- деловода

«В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятиях вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 202, тел. (044) 483-09-49», - добавили в суде.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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