Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 9 вакантных должностей

Шевченковский районный суд Киева сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Среди них:
- помощника судьи;
- секретаря судебного заседания;
- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;
- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;
- главного специалиста отдела кадровой работы и управления персоналом;
- главного специалиста по обеспечению связей со средствами массовой информации;
- судебного распорядителя;
- экспедитора;
- деловода
«В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.
Более подробную информацию о занятиях вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 202, тел. (044) 483-09-49», - добавили в суде.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.
Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.
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