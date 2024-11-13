Укрэнерго отменило временные ограничения света для бизнеса и промышленности

14 ноября в Киеве не будет ограничений электроснабжения – Укрэнерго.

Как ранее сообщалось, по указанию Укрэнерго, в Киеве были введены временные ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Однако эти меры отменены, сообщает компания.

Причиной отмены стало устранение замечаний к работе оборудования маневровой генерации.

«Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется», - сообщили в Укрэнерго.

Укрэнерго призывает потребителей экономно использовать электроэнергию с 7:00 до 22:00, избегать одновременного использования нескольких мощных приборов и активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем.

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