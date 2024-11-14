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На Львовщине ищут злоумышленников, причастных к незаконному отстрелу кабанов

07:18, 14 ноября 2024
Правоохранители начали уголовное производство по факту незаконной охоты в Львовском районе.
На Львовщине ищут злоумышленников, причастных к незаконному отстрелу кабанов
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На Львовщине устанавливают личности злоумышленников, причастных к незаконному отстрелу кабанов. Правоохранители начали уголовное производство по факту незаконной охоты в Львовском районе.

Как говорится в сообщении полиции, к правоохранителям поступило сообщение от местных жителей, что в поле вблизи лесного хозяйства села Горбичи обнаружены туши двух убитых кабанов.

Правоохранителям удалось предварительно установить, что злоумышленники застрелили пятерых диких кабанов. Туши троих животных забрали с собой, а две – оставили.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Пустомытовской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (Незаконная охота).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

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полиция Львов

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