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На Львівщині шукають зловмисників, причетних до незаконного відстрілу кабанів

07:18, 14 листопада 2024
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного полювання у Львівському районі.
На Львівщині шукають зловмисників, причетних до незаконного відстрілу кабанів
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На Львівщині встановлюють особи зловмисників, причетних до незаконного відстрілу кабанів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного полювання у Львівському районі.

Як йдеться у повідомленні поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в полі поблизу лісового господарства села Горбичі виявлено туші двох вбитих кабанів.

Правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що зловмисники застрелили п’ятьох диких кабанів. Туші трьох тварин забрали з собою, а дві – залишили.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України (Незаконне полювання).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

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поліція Львів

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