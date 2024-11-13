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Укренерго скасувало тимчасові обмеження світла для бізнесу та промисловості

18:22, 13 листопада 2024
14 листопада в Києві не буде обмежень електропостачання — Укренерго.
Укренерго скасувало тимчасові обмеження світла для бізнесу та промисловості
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Як раніше повідомлялося, за вказівкою Укренерго, у Києві були введені тимчасові обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Однак ці заходи скасовано, повідомляє компанія.

Причиною скасування стало усунення зауважень до роботи обладнання маневрової генерації.

«Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується», – повідомили в Укренерго.

Укренерго закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію з 7:00 до 22:00, уникати одночасного використання кількох потужних приладів та активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень у майбутньому.

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бізнес світло Укренерго промисловість

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