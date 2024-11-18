На Дніпропетровщині затримали колишніх керівників податкової, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень

Посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.

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Державне бюро розслідувань викрило колишніх керівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця ДПС підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію.

Так, протягом декількох років - 2020-2023 роках - посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.

«Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів». «Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень», — вказують в ДБР.

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Чотирьох осіб затримали в різних містах України, а от одна з фігуранток намагалася залишити територію України.

Держбюро розслідувань блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).

А колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).

Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

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