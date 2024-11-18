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На Дніпропетровщині затримали колишніх керівників податкової, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень

21:30, 18 листопада 2024
Посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
На Дніпропетровщині затримали колишніх керівників податкової, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень
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Державне бюро розслідувань викрило колишніх керівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця ДПС підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію.

Так, протягом декількох років - 2020-2023 роках - посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.

«Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів». «Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень», — вказують в ДБР.

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Чотирьох осіб затримали в різних містах України, а от одна з фігуранток намагалася залишити територію України.

Держбюро розслідувань блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).

А колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).

Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

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податкова ДБР ДПС

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